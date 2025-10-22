ガソリンスタンドでの給油作業＝東京都内経済産業省が22日発表した20日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より20銭安い174円50銭だった。値下がりは2週連続。政府は1リットル当たり定額10円の補助金を支給し、店頭価格を抑えている。原油相場は落ち着いており、店頭の値動きも限られた。都道府県別では下落が27都府県、横ばいが3県、上昇が17道府県となった。最安値は愛知県の169円ちょう