高市新首相が就任したことを受けて、中国メディアは、「タカ派の立場が外交に影響する可能性もある」と1面で伝えました。中国共産党系の環球時報は高市首相の就任について1面で報じ、「高市早苗氏の当選は複雑な反響を呼んだ。タカ派の立場が外交に影響する可能性もある」という見出しで伝えました。専門家の分析を掲載し、高市首相がすぐに厳しい課題に直面する見通しだと指摘し、「新政権は衆参両院で過半数を獲得できない苦境に