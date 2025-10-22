福井県は22日、杉本達治知事のセクシャルハラスメントに関する県職員からの通報事案について、22日午後3時から緊急の会見を行うと発表しました。服部和恵総務部長らが詳細を説明する予定です。杉本知事は岐阜県出身の63歳。東大法学部を卒業後、旧自治省に入り、福井県の副知事などを歴任しました。2019年の知事選で初当選し、現在2期目です。