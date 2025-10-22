NTTドコモは、「motorola razr 50d M-51E」のソフトウェアアップデートをリリースした。 motorola razr 50d M-51E 本アップデートで、Android 15へ対応するほか「moto ai」が最新化される。また、より快適に利用できる品質改善やセキュリティパッチレベルを2025年9月に更新、ドコモ絵文字がダークモードでも見やすくなるよう色味が改善される。更新後のビルド番号は「V2UC35.55-108-7」