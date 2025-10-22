花園大の最速１５６キロ右腕・藤原聡大（４年）が２２日、翌日のドラフト会議へむけて京都市内の同大学で取材に応じた。佛教大との最終節では１１球団３２人のＮＰＢスカウトが集まる前で、猛アピールした。ソフトバンクの永井スカウト部長からは「（他球団は）１位も含めた評価になってくるのではないか」と高い評価を受けたが、運命の日を翌日に控えた本人は「不安が一番…」と率直な思いを吐露した。ドラフト当日は験担ぎ