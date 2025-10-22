タレントのマツコ・デラックスが２２日、都内で行われた「令和７年度北海道米新米発表会」に出席した。北海道米のイメージキャラクターを務めるマツコは８月上旬、「北海道米生産者交流会」に登壇する予定だったが、向かう途中の羽田空港で腰からお尻にかけた関節の亜脱臼を起こし、出演をキャンセル。リモート参加に切り替えていた。マツコはこの日、スタッフの手を借りて段差を上がって登場し、壇上ではしっかりとした足取