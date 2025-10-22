乃木坂46・岡本姫奈（21）が22日までに自身のインスタグラムを更新。メンバーたちとディズニーシーに訪れたことを報告した。自身のインスタグラムで「去年くらいから“行きたいね〜”って話してた場所」と題して投稿。「やっと叶って嬉しかった」と楽しかった様子をつづった。最後に「大学終わりに駆けつけてくれた、てれちゃんありがとうだよ」と同期の菅原咲月、池田瑛紗、中西アルノとの集合写真を投稿した。