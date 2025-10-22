通信大手4社は、大規模災害が起きた場合に、避難所周辺で迅速に通信環境を整備するため連携体制を強化することを発表しました。これまで、NTTグループ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの通信大手4社は、大規模災害が起きた場合に、通信環境を整備するため、復旧に向けた資材置き場を共同で利用するなどの連携を進めてきました。一方で、支援先が重複するケースもあったということで、今後は、各社で支援状況を共有し、担当する