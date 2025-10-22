元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那がMCを務めるMBS『FLY and DIG』（※関西ローカル）の新シーズンが、年4回番組にパワーアップし、その初回を24日深夜0時43分から生放送で送る。【写真あり】満面の笑みで…古賀紗理那さんが西田有志との幸せ結婚式MBSテレビでは、バレーボールのSVリーグが初年度24-25シーズンを迎えるのにあたり、古賀のMCでSVリーグ全力応援番組『FLY and DIG』を10月・1月・3月と3回にわたって放送し