俳優・渡辺謙（66）の長男で俳優の渡辺大（41）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」にゲストとして生出演。若手時代の苦労について語った。この日は歌手の北山宏光とそろって登場。「芸能生活順風満帆っぽい」とのイメージを振られると、2人共に「×」の札を掲げてみせた。「僕は17歳の時に、高校2年の時にデビューはさせていただいたんですが」としたものの、仕事を順調に続けていたわけではなく「オーディション行ってはなんだ