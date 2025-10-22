東京出入国在留管理局は２２日、在留資格のある外国人を入管難民法違反（不法残留）容疑で６日間、誤って収容したと発表した。発表によると、同局は１５日、在留資格の変更許可を申請中だった外国人１人を不法残留者と誤って認定し、収容令書に基づき身柄拘束して同局に収容した。２０日になって外国人の知人から「資格変更を申請中だ」と問い合わせを受けて過誤が判明した。同局は外国人の国籍や性別、在留資格、収容までの詳