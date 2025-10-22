総理大臣指名選挙が行われ、新たな総理大臣に高市早苗氏が選出されました。日本で初めての女性総理です。新内閣を発足させた高市総理はさきほど会見を行い、「この内閣は決断と前進の内閣」と決意を語りました。【画像を見る】高市内閣の顔ぶれ一覧「初日から全速力、トップスピードで」女性初の総理誕生高市早苗氏が憲政史上初の女性総理大臣として臨んだ会見で、強い決意を述べました。高市早苗 新総理「国家国民のため全力