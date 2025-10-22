Image: ZEROO こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。まさに、スケルトンであることに意味がある。着実にブランド価値を高めている東京発の腕時計ブランド「ZEROO」から、新作トゥールビヨン「T10」がリリースされました。同社のベストセラーモデル、表からも裏からもトゥールビヨンを堪能できる手巻式「T4」をベースに、新開発した自動巻「Cal.ZT08