会社の敷地内に侵入し、散水用の水道の蛇口をひねった状態にして逃げた疑いで、きょう（22日）男が逮捕されました。 建造物侵入の容疑で逮捕されたのは、津山市高野山西の無職の男（45）です。 警察によりますと、先月（9月）8日午前4時ごろ、男は男の住居の近くにある津山市の建築工事業の会社の敷地に侵入し、敷地内の水道の蛇口を緩めて散水用ホースから水を出したままの状態にし、逃走した疑いです。 調べに対し、男