2025年10月21日、FC東京が怪我人を発表。今季の新加入で前線を引っ張ってきたマルセロ・ヒアンが同14日の練習中に負傷し、チームドクターの診断を受けて「右ハムストリング肉離れ」で戦線離脱することになった。全治は約４〜６週間の見込み。これにより10月25日のファジアーノ岡山戦（J１リーグ第35節）はもちろん、11月９日のFC町田ゼルビア戦（J１リーグ第36節）への出場も難しい状況だ。 ９月後半には同じFWの小柏剛