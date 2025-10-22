元アナウンサーの中村江里子（56）が21日、自身のインスタグラムを更新。母親、長男（18）との“3世代ショット”を公開した。【写真】「お母様ますますお美しい」中村江里子＆母親＆長男の3世代ショット中村は「家族に会いに東京に。久しぶりの銀座は母と息子と」と書き出し、親子3世代で出かけたことを報告「いつも家族で訪れるこちらのお店では、食事後必ず母をこちらの椅子に座らせて"女帝と臣下達"ショットを撮ります」と