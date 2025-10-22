俳優の小栗旬（42）が22日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。共演女優について語った。この日はNetflixの「匿名の恋人たち」で共演している女優のハン・ヒョジュとともにゲストで登場。MCを務めるタレントの乾貴美子から「お互いの素晴らしいところを教えてください」と話題を振られる一幕があった。ハン・ヒョジュについて「まず1個は本当に美味しそうにご飯を食べます」と称賛。