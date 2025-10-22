フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。10月22日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が『仕事に本音は必要なのか？』というテーマでコラムを展開した。 勅使川原真衣「昨日、この番組をリアタイ（リアルタイムで聴く）して、ゲストの又吉直樹さんと砂鉄さんの