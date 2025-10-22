ABEMAオリジナルドラマ『透明なわたしたち』（2024年9月16日より配信中）と『警視庁麻薬取締課 MOGURA』（2025年1月9日より配信中）の2作品が、アジア圏で最も権威のあるテレビ賞『30th Asian TELEVISION AWARDS（アジア・テレビジョン・アワード）』の「ベストオリジナルドラマシリーズ（OTT）」部門にそれぞれノミネートされたことが22日、発表された。【写真】週刊誌のゴシップライター（福原遥）を囲む『透明なわたしたち』