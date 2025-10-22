北海道の養鶏場でニワトリから高病原性鳥インフルエンザの感染が見つかったことを受け、農林水産省は22日朝、緊急の対策本部を開きました。鈴木農水相 「北海道の鈴木知事とも電話で連絡をさせていただきました。初動対応が重要であります」鳥インフルエンザの世界的な流行が続く中、全国の農場での今シーズン初となる感染が確認され、鈴木農水相は、「今後、全国どこで発生をしてもおかしくない状況だ」と述べ、迅速に対応する考