１５年ミス・ユニバース日本代表の宮本エリアナが２１日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、未だにある差別的な扱いを赤裸々に語った。この日は「海外にルーツ持つミックスルーツを語る夜」として、親が外国人のタレントが出演。その中の１人が宮本で「父がアフリカ系アメリカ人で母が日本人。よくありきたりハーフって言われるんですけど」と笑った。日本人ばかりの公立小学校に通ったが「私は黒人だったの