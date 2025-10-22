フジテレビ系「サン！シャイン」が２２日、放送され、高市早苗新首相の誕生と新内閣の話題で、ゲストのコメンテーターが突然歌い出し、スタジオに笑い声がもれる一幕があった。この日は、元自民党幹事長で「政治ジャーナリスト」の肩書で活動を始め、総裁選を皮切りにテレビ出演が急増している石原伸晃氏（６８）が生出演。史上初の女性首相誕生に「私ね、高揚しちゃった」「昨日はね、本当に高揚した」と明かし、高市内閣に命