日本発グローバルグループの＆ＴＥＡＭが、２０２６年２月２５日と２７日にＫアリーナ横浜などで開催される世界的米ポップ・ロック・バンドＯｎｅＲｅｐｕｂｌｉｃの来日公演に、スペシャルゲストとして出演することが決定した。ＯｎｅＲｅｐｕｂｌｉｃは名曲「Ａｐｏｌｏｇｉｚｅ」や「ＣｏｕｎｔｉｎｇＳｔａｒｓ」、映画「トップガンマーヴェリック」の劇中歌「ＩＡｉｎ’ｔＷｏｒｒｉｅｄ」など、累計４千１００万