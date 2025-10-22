横浜市の商業施設で女性のスカートの中を盗撮した疑いで海上自衛官の男が逮捕されました。海上自衛隊横須賀基地所属の海曹長・泉山善雅容疑者（51）は20日、横浜市港南区の商業施設で女性2人のスカートの中をスマホで盗撮した疑いがもたれています。従業員が「盗撮している男がいる」と110番通報し、警察が現場から立ち去った泉山容疑者を見つけて事情を聴いたところ、犯行を認めたため逮捕したということです。横須賀基地は「警察