4号車先頭車両エクステリアデザインイメージ嵯峨野観光鉄道は22日、2027年春に導入する新たなトロッコ列車の車両デザイン等を発表しました。【参考】嵯峨野観光鉄道、2027年春に「新たなトロッコ列車」デビュー！現在運行中の車両は2026年の営業運転をもって引退へ（※2025年3月掲載記事）https://tetsudo-ch.com/12998571.htmlデザインコンセプトは「嵯峨野トロッコの世界観」新しい車両のデザインコンセプトは、「保津峡の渓谷美