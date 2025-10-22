＜秋の味覚満載！山梨を巡る日帰りバスツアー！＞今が旬のシャインマスカットが食べ放題！富士山を望む豪華ビュッフェや山梨名物が集まる食い倒れスポットなど、秋の山梨が楽しめる満腹日帰りバスツアー！【出演者】北斗 晶小田井涼平福田麻貴（3時のヒロイン）【今回体験したバスツアー】＜オリオンツアー＞【山梨】山梨行くしかナシ！絶景「フジヤマテラス」で贅沢ランチビュッフェ＆シャインマスカット狩り食べ放題♪ハーブ庭園