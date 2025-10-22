LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）こと宮脇咲良が、Instagramを更新。黒髪ショートヘアで過ごすプライベートショットを多数公開した。 【写真】キャミソール姿やショッピングの様子など、プライベート感満載の宮脇咲良【写真】タイトなホワイトドレスのショット①② ■LE SSERAFIMサクラがショートヘアの日常をアップ 1、2枚目は無造作なショートヘアが目を引くラ