乃木坂46の池田瑛紗（23）が22日までに自身のインスタグラムを更新。ディズニーシーに行った様子を投稿した。自身のインスタグラムで「二時間きりのディズニー」とつづった。写真ではミニー・マウスのカチューシャを着けた記念写真を投稿。さらに一緒にディズニーシーに訪れた同期の菅原咲月、岡本姫奈、中西アルノとの集合写真も公開した。