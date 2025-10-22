タレントのマツコ・デラックス（52）が22日、都内で行われた「令和7年北海道米『新米発表会』」に出席。北海道米を堪能し、体重増加の原因を明かした。北海道米のCMイメージキャラクターとして登場。4種の新米を実食した。大きく一口お米を頬張ると、MCから食べっぷりを褒められ照れ笑い。「最近知ったの、私ひとより食べてるから太ったのかって」と告白。50代に突入し「食が細くなった」という。爆食していた食事量は「人