軍師の目に狂いはなかった。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月21日の第2試合でEX風林火山・勝又健志（連盟）が、先にライバル2人がテンパイしているところ、後方から一気に抜き去る決意のリーチを敢行。さらに一発でツモるという圧巻のプレーにファンが「マジかよ」「強すぎ」と驚嘆した。【映像】決断が呼んだ一発跳満ツモ！勝又健志の好プレー勝又といえば「軍師」さらには「麻雀IQ220」などと呼ばれ、その雀力の高さはアマ