モバイルバッテリーなど合わせて、100万台のリコールを発表した中国企業の日本法人「アンカー・ジャパン」に対し、経済産業省が製品の点検などを求める行政指導を行いました。【映像】「アンカー・ジャパン」の製品アンカー・ジャパンは21日、2022年12月から販売していたモバイルバッテリーと電池を内蔵したスピーカー、合わせて約52万台の自主回収を発表しました。製造工程で異物が混入し、ショートする恐れがあるとしていて