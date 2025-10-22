星野リゾート（長野県軽井沢町）は22日、2026年秋に山形市の蔵王温泉に温泉旅館「界蔵王」を開業すると発表した。客室数は49室で、同社として山形県への進出は初。蔵王の火口湖「御釜」に着想を得た360度パノラマの屋上テラスから、蔵王連峰を見渡せる。強酸性の硫黄泉を堪能できるように、大浴場には濃度が異なる三つの湯船を備える。星野佳路代表はオンラインで開いた記者発表会で「蔵王は有名な温泉地で年間を通して需要