21日深夜、大分県中津市で軽乗用車が住宅の外壁に衝突し、運転していた16歳の少年が無免許運転の疑いで逮捕されました。 道路交通法違反（無免許運転）の疑いで逮捕されたのは、住所・職業不詳の少年（16）です。 警察によりますと、少年は21日午後11時57分ごろ、中津市上宮永の市道で無免許のまま軽乗用車を運転した疑いが持たれています。 当時、少年が運転していた軽乗用車は、市道沿いにある住宅の外壁に衝突。付近の住民か