バレーボールの大同生命ＳＶリーグ女子で開幕４連勝を飾ったＮＥＣ川崎が、２２日までに次戦の大阪Ｍ戦（２４日、神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナ）で３セット目から観戦できる「ちょこっと搭乗チケット」を販売すると発表した。金曜の午後６時３５分にホームで開催される昨季女王・大阪Ｍとの注目の一戦が、最安５００円で観戦できるバレーファンにはうれしい企画だ。チケット価格は１階アリーナ指定席 が１０００円、