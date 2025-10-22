◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）＝２２日、栗東トレセン中山の芝２５００メートル（九十九里特別＝２勝クラス）で逃げ切りＶを決めたマイユニバース（牡３歳、栗東・武幸四郎厩舎、父レイデオロ）は終始手綱を抑えられながら、素軽い脚取りで坂路で５３秒２―１２秒８をマークした。武幸調教師は「追い切り自体は力が抜けてスムーズだったが、行くまでが力んで力んで。坂路でキャンターに行く