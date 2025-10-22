女優の原菜乃華（22歳）が、10月21日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。B級サメ映画の「予告編を見続けるのにハマってて。本編は20分くらい見て飽きてほぼ見てない」と語った。朝ドラ「あんぱん」で、高橋文哉と最終的には夫婦役として共演した原菜乃華が番組のゲストとして登場。高橋が原とのトークのために仕入れた情報として、「サメ動画が好き」という話についてたずねると、