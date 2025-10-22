IT資産管理評価認定協会(SAMAC)は、第35回となる「ソフトウェアライセンス管理セミナー」を2025年11月14日(金)に名古屋市の栄ガスホールで開催します。特定のソフトウェアパブリッシャーに拠らない中立的な内容で、IT資産管理に取り組む方々に役立つ情報を提供するセミナーです。参加は無料で、事前申し込みが必要です。 IT資産管理評価認定協会(SAMAC) 第35回ソフトウェアライセンス管理セミナー 開催日：2025年11月14