岡山市役所 岡山市は、北区役所の市民保険年金課での引っ越し手続きをWEB予約できるサービスを22日午前9時から試験的に開始しました。窓口での待ち時間の解消や混雑緩和が目的です。 対象となる手続きは、転入、転居、転出でWEB予約は24時間受付可能です。予約枠は30分に1人、1日13枠で、受け付け希望日の30日前から「1開庁日前」の午後1時までの期間に予約できます。 予約の受け付け後に市から発行される二次元バ