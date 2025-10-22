訪日外国人向け観光情報メディア「JAPANKURU」を運営する株式会社グローバル・デイリーと、ポイ活アプリ『トリマ』を運営するジオテクノロジーズ株式会社が協業を開始！共同で開発したリアルタイム問題解決アプリ『Ask JAPAN』を、2025年10月22日（水）より公開しました。訪日外国人観光客が旅行中に抱える疑問や不安を、日本の現地ユーザーが解決する新しい観光支援サービスです。 グローバル・デイリー × ジオテクノロジー