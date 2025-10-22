新見市役所 消防によりますと、22日午後1時37分ごろ、岡山県新見市の新見高校の実習地で、「溶接実習室のストーブが燃えている」と119番通報がありました。 消防車4台が出動し、約20分後に火をほぼ消し止めました。火を消そうとした1人が気分が悪くなり、救急隊員が対応しています。この1人が生徒か教諭かは分かっていません。