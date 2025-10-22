アトレ川越の開業35周年を記念して、人気のパンやスイーツのお店を集めたイベント「ソロウマーケット〜パンとスイーツマルシェ〜with COEDO KAWAGOE F.C」が開催されます。開催日は2025年11月2日(日)で、会場はアトレ川越の屋上などです。川越からJリーグを目指すCOEDO KAWAGOE F.Cが主催するサッカー教室も同時開催されます！ アトレ川越「ソロウマーケット〜パンとスイーツマルシェ〜with COEDO KAWAGOE F.C」