マルシゲは、人気商品「チョコが染み込んだフルーツシリーズ」のデビュー4周年を記念し、2025年10月24日(金)限定で半額販売イベントを開催します。対象となるのは「チョコが染み込んだいちご」など全5種類。お菓子のまるしげ店舗(一部店舗除く)、スーパーマルシげ全店舗、および自社オンラインストアにて、数量限定で実施されます。 マルシゲ「チョコが染み込んだフルーツシリーズ」4周年記念 半額イベント 某テレ