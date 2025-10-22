NPB(日本野球機構)は9、10月度の月間「スカパー！サヨナラ賞」を発表。セ・リーグは巨人の坂本勇人選手、パ・リーグは楽天の小郷裕哉選手が選出されました。坂本選手のサヨナラ打が生まれたのは、9月13日の阪神戦でした。9-10で迎えた9回裏、1アウト2、3塁で打席に入った坂本選手はドリス投手のツーシームを捉えると、打球はセンターへ。逆転サヨナラ2点タイムリーで打撃戦に終止符を打ちました。坂本選手の受賞は2015年8月度、201