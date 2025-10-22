キヤノンのレンズ交換式カメラ「EOS」シリーズ用の交換レンズ「RFレンズ」「EFレンズ」、2025年10月に累計生産本数1億7,000万本を達成しました。この本数は、カメラ用交換レンズとしては世界最多。記念すべき1億7,000万本目に生産したのは、RFマウントの大口径望遠ズームレンズ「RF70-200mm F2.8 L IS USM Z」でした。RF／EFレンズの生産が累計1億7,000万本に到達！記念すべき1億7,000万本目は大口径望遠ズームレンズ「RF70-200mm