イトーヨーカ堂は、セブン＆アイ・ホールディングスのプライベートブランド「セブンプレミアム」より、美容と健康を応援する新シリーズ『食べコス』を10月20日から全国のイトーヨーカドーおよびヨークの192店舗にて発売する。本シリーズは、イトーヨーカドーが掲げる食品戦略の一つである「新しい価値」の一環として、開発された商品。健康志向の高まりとともに拡大する美容食品市場に向け、日常の食事の中で自然に美容成分を取り