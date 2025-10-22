知人女性に性的暴行を加えたとして、地方公務員の男（29）が、きょう（22日）逮捕されました。 逮捕されたのは、岡山市東区瀬戸町に住む地方公務員の男（29）です。 警察によりますと、男は10月12日午後6時30分ごろから6時45分ごろまでの間、自宅で、知人女性に性的暴行を加えた疑いです。10月13日、女性からの被害の申告を受け捜査を行い、きょう逮捕したということです。