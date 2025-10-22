インド北部ウッタルプラデシュ州で先ごろ、生き埋めにされた女の子の赤ちゃんが発見された/Photo Illustration Ian Berry/CNNシャージャハーンプル（ＣＮＮ）インド北部ウッタルプラデシュ州シャージャハーンプル県で養豚業を営むシヤム・バブさん（２５）が最初に目にしたのは、小さくて弱々しい腕だった。まるで捨てられた人形のように泥の中から突き出ている。ところが、これは人形ではなかった。アリが群がった腕は、動物にか