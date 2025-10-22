日本野球機構（NPB）とスカパーJSAT株式会社は22日、9、10月度『スカパー！サヨナラ賞』の受賞者を発表。セ・リーグからは巨人・坂本勇人、パ・リーグからは楽天・小郷裕哉がそれぞれ受賞した。坂本は9月13日の対阪神戦、9−10の9回裏、一死二、三塁の場面で、乱打戦に終止符を打つサヨナラ2点適時打を放った。小郷は9月15日のロッテ戦、4−4の12回裏無死走者なしの場面で、右中間スタンドへ劇的なサヨナラ本塁打を放った。