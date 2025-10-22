【モデルプレス＝2025/10/22】俳優の小栗旬、ハン・ヒョジュ、中村ゆりが22日、都内で行われたNetflixシリーズ「匿名の恋人たち」ファンイベント「とく恋ファンミーティングイベント」に登壇。赤西仁からのメッセージが紹介された。【写真】赤西仁、異例の形式でイベント登場本作の舞台となるチョコレートショップ「ル・ソベール」を模した会場に集結した一同。同日、イベントに参加できなかった寛役の赤西よりメッセージを預かっ