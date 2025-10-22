NISAを始めようとしたとき、投資経験のある友人から「オルカンにしておけば間違いないよ」と言われたり、インターネットで「S＆P500がもうかる」という意見を目にしたりして、どちらを選ぶべきか迷う人は多いのではないでしょうか。 どちらも人気の高い投資先ですが、その中身やリスクには明確な違いがあります。本記事では、オルカンとS＆P500の特徴を比較し、もし月3万円を3年間（総投資額108万円）積み立てた場合、